A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu 3. ve son maçında, Yunanistan’ı 83-72 mağlup ederek 2. oldu ve çeyrek finale yükseldi. Milliler, çeyrek finalde B Grubu’nda oynanan İtalya-Litvanya maçının galibiyle karşılaşacak.

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Julio Anaya (Panama), Peter Praksch (Macaristan)

Yunanistan: Pavlopoulou 16, Christinaki 2, Parks 15, Spanou 20, Fasoula 14, Krimili 3, Nikolopoulou 2, Louka, Bosgana, Karlafti

Başantrenör: Petros Prekas

Türkiye: Alperi Onar 14, Sevgi Uzun 11, Olcay Çakır Turgut 9, Tilbe Şenyürek 19, McCowan 10, Gökşen Fitik 14, Elif Bayram 6, Derin Erdoğan, Sinem Ataş

Başantrenör: Ekrem Memnun

1. Periyot: 21-17 (Türkiye lehine)

Devre: 35-43 (Türkiye lehine)

3. Periyot: 59-62 (Türkiye lehine)