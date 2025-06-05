Kayseri’de Kurban Bayramı’na az bir süre kala kurban pazarlarında pazarlıklar devam ederken, 970 kiloluk ’Minik’ isimli dana pazarın ilgi odağı oldu.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kalırken, kurban pazarları hareketlenmeye başladı. Kocasinan ilçesindeki Erkilet Bülbülpınarı Kurban Pazarı’nda besiciler hayvanlarını istediği fiyata satmak, vatandaşlar ise en uygun fiyata almak için sıkı pazarlığa tutuşuyor. 970 kilo gelen ’Minik’ isimli dana da kurban pazarının ilgi odağı olurken, sahibi danaya 260 bin TL fiyat biçti. Gelen vatandaşı üzmeyeceklerini söyleyen Besici Yunus Özdoğan; "Danamızı İncesu Örenşehir’den getirdik; 1 tona yakın, 970 kilo geliyor. İsmi ’Minik’. 260 bin TL istiyoruz ama ikramımız olur. Gelen arkadaşları üzmeyiz. Şimdiden herkese hayırlı bayramlar diliyoruz" dedi.

Öte yandan, vatandaşların kurbanlıklarını sorunsuz bir şekilde alabilmesi için ekiplerin kurban pazarındaki denetimleri aralıksız devam ediyor.