Hatay’ın Hassa ilçesinde 9 katlı binanın iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yerle bir olduğu anlar dronla görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Hassa ilçesi Yolçatı Mahallesi’nde bulunan 9 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yıkılma anı ise dron ile saniye saniye kaydedildi. 9 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.