Muğla’nın Marmaris ilçesinde 13 Mayıs 2024 tarihinde motor kazası geçiren ve 2 hafta yoğun bakımda tedavi görüp yaşam mücadelesini kaybeden Yusuf Can Kızıl’ın annesi Edibe Karabiber, "9 aydır gözümde uyku yok benim oğlum neden öldü" diye sorarak kazanın sorumlularının bulunmasını istiyor.

13 Mayıs 2024’ün ilk saatlerinde Marmaris’e 11 kilometre uzaklıktaki İçmeler Mahallesi’nde tek taraflı motor kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavisi sürerken 28 yaşında hayata veda eden Yusuf Can Kızıl’ın annesi Edibe Karabiber her gün kaza yerine, oğlunun mezarına ve adliyeye gittiğini belirterek, bir hafta sonra doğum günü olan oğlunun ölümüne sebep olanların araştırılmasını istiyor.

"Oğlumun vücudunda çizik bile yoktu"

Kazada hayatını kaybeden 28 yaşındaki Yusuf Can Kızıl’ın annesi Edibe Karabiber, kazanın sıradan bir trafik kazası olmadığını iddia ederek olayın aydınlatılmasını talep etti. Oğlunun motor kazası geçirdiğinin söylendiğini ancak olay yerindeki detayların bunu desteklemediğini öne süren Karabiber, "Oğlumun sadece başında büyük bir darbe vardı ama yüzünde ya da vücudunda hiçbir sıyrık yoktu. Telefonu bile çizik almamıştı. Kazanın olduğu yer çakıllarla dolu olmasına rağmen ne fren izi vardı ne de motorun lastiklerinde bir iz. Olay yerine sabah 6’da geldiğimde kan izleri bile temizlenmişti. Kürekle alınmış gibi görünüyordu" şeklinde konuştu.

Karabiber, kazanın ardından kamera kayıtlarının incelenmesini talep ettiğini ancak bir sonuç alamadığını vurgulayarak, "8,5 aydır delillerin toplanması için mücadele ediyorum. Kamera kayıtlarının silindiğini düşünüyorum. Çocuğumun ölümünden bir beyaz araçtan şüpheleniyorum ama ’plakası okunmuyor’ denildi. Her şey karanlıkta kaldı" dedi.

"Oğlumun telefonunda tehdit mesajları vardı"

Oğlunun kazadan önceki saatlerde bazı kişilerle görüştüğünü ve tehdit mesajları aldığını söyleyen Karabiber, bu bilgileri karakol ve savcılıkla paylaştığını belirterek "Benim oğlumun telefonunda hastanede beklerken ayrıldığı kız arkadaşından inanılmaz derecede tehdit mesajlarını okudum. Bunların hepsini hem karakola söyledim hem savcılık dosyasına söyledim. Birlikte olduğu üç kişinin de ifadeleri birbirini tutmadığı halde hala sekiz buçuk aydan beri hiçbir sonuç alınamadı. Ben oğlumu neden kaybettiğimi öğrenmek istiyorum. Evet, benim oğluma ne olduğunu, kimler sebep olduğunu öğrenmek istiyorum. Kaza ise kazaya ilişkin geliş anındaki bir sürü güvenlik kamerası kayıtları olmasına rağmen, sekiz buçuk ayda o kadar çok adliyeye gidip dilekçe vermeme rağmen hala hiçbir güvenlik kaydı çıkıp da dosyanın içine konulmadı. Aylarca HTS kaydı istedim. 8 ay sonra HTS kaydı çıktı ama hala bir sonuç yok" diyerek yetkililerden yardım beklediğini belirtti.

"Tek istediğim oğlumun neden öldüğünü bilmek"

Edibe Karabiber, otopsi raporunda yalnızca kafa travması sonucu ölüm yazıldığını, ancak travmanın neden kaynaklandığının belirtilmediğini ifade ederek, "Kafa travmasının sebebi düşme mi, taş mı, yoksa başka bir şey mi? Bunu bilmiyorum. Bu bir motor kazası değil, oğlumun başına ne geldiğini öğrenmek istiyorum. Geceleri uyuyamıyorum, her gün adliyeye ve olay yerine gidiyorum. Tek istediğim adaletin sağlanması" dedi.

Acılı anne, sürecin hızlandırılmasını ve oğlunun ölümüne ilişkin tüm şüphelerin aydınlatılmasını istediğini dile getirdi.