Antalya’da Manavgat Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Halk Dansları Festivali, Antik Side’de muhteşem bir atmosferde başladı.

Manavgat Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Halk Dansları Festivali’nin ilk günü, Side Antik Kenti’nde gerçekleştirildi. 3-4 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek festival; Türkiye, Meksika, Çin, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan, Makedonya, Moldova ve Ukrayna’dan gelen toplam 34 farklı gruptan 800 dansçının katılımına sahne oluyor.

Festivalin ilk gününü Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, turistler ve binlerce vatandaş yerinde takip etti.

Kortej yürüyüşü ile başladı

Festivalin başlangıcı, katılımcı grupların kortej yürüyüşü ile yapıldı. Side Antik Tiyatro’dan Apollon Tapınağı önüne hareket eden kortej, renkli kostümleri ve müzikleriyle dikkat çekti. Türkiye, Meksika, Çin, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan, Makedonya, Moldova ve Ukrayna’dan gelen 34 grup, çeşitli folklorik kostümleriyle yürüyüşte yer aldı.

Sahne gösterileri, festivale damgasını vurdu

Kortej yürüyüşünün ardından başlayan sahne gösterileri, festivale damgasını vurdu. 800 katılımcının sahne aldığı etkinlikte, her grup kendi kültürüne ait dans ve müziklerini sergileyerek izleyicilere kültürel şölen sundu. Geleneksel Türk halk danslarının yanı sıra, Meksika’nın renkli folklor dansları, Çin’in zarif dans figürleri ve Balkan ülkelerinin enerjik ritimleri, izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Festivalin ilk günü, Apollon Tapınağı’nın etkileyici atmosferinde unutulmaz anlara sahne oldu. Yüzlerce izleyici, tarihle iç içe geçmiş bu eşsiz mekânda, dansçıların gösterilerini izledi.

“Kültürel bir yolculuğa çıktık”

Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, “Sizlerin gösterdiği olağanüstü performanslar, farklı kültürlerin güzelliklerini bir araya getirerek bizlere unutulmaz anlar yaşattı. Türkiye, Meksika, Çin, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan, Makedonya, Moldova ve Ukrayna’dan gelen dansçılarımız, geleneksel müzik ve danslarını sahneye taşıyarak, bizi kültürel bir yolculuğa çıkardılar. Hep birlikte, kültürlerimizi yaşatmaya ve paylaşmaya devam edeceğiz. Umuyorum ki bu festival, önümüzdeki yıllarda daha da büyüyerek, daha fazla insanı bir araya getirecek” dedi.