Türkiye'nin 485 yıllık kültür mirası geleneği Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, saçım töreniyle sona erdi. Hafsa Sultan’ın Merkez Efendi’ye berat vermesiyle başlayan saçım töreninde Sultan Camii’nin kubbe ve minarelerinden 8 ton mesir macunu, halka saçıldı.MANİSA (İGFA) - UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan 485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, “Dolu Dolu Festival” sloganıyla bir hafta süren etkinliklerin ardından sona erdi.

22-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Festival’e, Türkiye’nin dört bir yanından ve 12 farklı ülkeden konuklar katıldı.

Festivalin son gününde, geleneksel kortej yürüyüşü ve saçım töreni gerçekleştirildi. Manisa Valiliği önünden başlayan kortej yürüyüşü Sultan Camii’ne kadar devam etti. Manisa’da yetişen Osmanlı padişahlarının temsili geçişleri, temsili Hafsa Sultan ve Merkez Efendi’nin, halk dansları ekiplerinin, sivil toplum kuruluşlarının geçiş yaptığı kortej renkli görüntülere sahne oldu. Korteji izleyen vatandaşlar da bu coşkuya katıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Nurcan Zeyrek’in de katıldığı kortej yürüyüşüne, TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Selma Aliye Kavaf, Ahmet Mücahit Arınç'ın yanı sıra siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, Manisa’yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, sivil toplum örgütlerinin ve konuk ülkelerin temsilcileri katıldı.

Kortej yürüyüşünün ardından şifalı mesir macunlarının saçımı öncesinde Hafsa Sultan’ın Merkez Efendi’ye berat vermesinin canlandırması yapıldı. Canlandırmanın ardından, mesir macunu saçım töreni gerçekleştirildi.

8 ton şifalı mesir macunu, Sultan Camii kubbe ve minarelerinden halka saçıldı. Vatandaşlar saçılan şifalı macunları kapmak için birbirleriyle yarıştı. Mesir kapmak için yüksek yerlere tırmanan ve şemsiyesini ters çeviren vatandaşların renkli görüntüleri objektiflere yansıdı.