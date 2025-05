Caz, rock ve dünya müziğini harmanlayan tarzıyla öne çıkan Ibrahim Maalouf, "The Trumpets of Michel-Ange" projesiyle Akra Caz Festivali’ni başlattı. Grammy ödüllü Richard Bona’dan Kurt Elling’e, Fatoumata Diawara’dan Fazıl Say’a uzanan zengin program, 31 Mayıs’a kadar caz tutkunlarını Antalya’da buluşturacak.

Caz, rock ve dünya müziği türlerini harmanlayan ve kariyeri boyunca oluşturmuş olduğu kendine has stiliyle, trompetin önde gelen isimleri arasında yer alan Maalouf; 17 albüm ve prestijli Grammy adaylığının ardından yeni projesi "Ibrahim Maalouf & The Trumpets of Michel-Ange" projesi ile dinleyenleri cazın levanten tınılarına götürdüğü unutulmaz bir konserle başladı. Yekta Kopan’ın geleneksel açılış konuşmasının ardından sahne alan Maalouf ve ekibi, konser boyunca izleyicilerle birlikte şarkı söyleyip dans etti.

Ibrahim Maalouf seyircilere; "Sizlerle bu akşam Akra Caz Festivali’nde buluşmak çok keyifli. Festival programını gördüm. Büyük çoğunluğu benim yakın arkadaşlarım olan çok değerli müzisyenlerden oluşuyor. Gerçekten gurur duymanız gereken zenginlikte bir festivaliniz var. Bu akşam hep birlikte eğleneceğiz, ağlayacağız ve dans edeceğiz" diye seslendi.

Festival 31 Mayıs’a kadar devam edecek

Festivalde; Alân, Blue Kiss Collective ve Emre Berk Trio sahne alacağı "Akra Genç Caz" konseri 16 Mayıs; Grammy ödüllü vokalist ve multi-enstrümantalist Richard Bona ve grubu 17 Mayıs; caz vokalinin en önemli isimlerinden Kurt Elling, gitarist Charlie Hunter ve SuperBlue 21 Mayıs; R&B, blues, pop ve cazı şiire has bir duyarlıkla harmanlayan Melody Gardot 23 Mayıs; Afrika’nın ruhunu müziğine yansıtan, vokalist ve gitarist Fatoumata Diawara 24 Mayıs; dünyaca ünlü saksafon sanatçısı Igor Butman, Moskova Caz Orkestrası ve vokalde Fantine 28 Mayıs tarihinde sanatseverlerle buluşacak.

Festival; 30-31 Mayıs tarihlerinde dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ın "Piyano Başında 50 Yıl" temalı iki özel konseriyle son bulacak. Fazıl Say’a caz aranjmanlarında, davulun önemli isimlerinden Ferit Odman eşlik edecek.