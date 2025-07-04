Siverek Devlet Hastanesinde 78 yaşındaki kadın hastaya ilk kez kalıcı kalp pili takıldı.

Edinilen bilgilere göre, tekrarlayan bayılma ve baş dönmesi şikayetleriyle hastaneye başvuran yaşlı kadında yapılan tetkikler sonucunda ileri derecede kalp ritim bozukluğu (AV tam blok) tespit edildi. Kalp atım hızının dakikada 20’ye kadar düştüğü belirlenen hasta yoğun bakım ünitesine alındı. Burada uygulanan tedavi sürecinde hastanın kalp atımının tamamen kalp piline bağımlı olduğu belirlendi.

Hastane Kardiyoloji Uzmanı Dr. Kutluhan Eren Hazır tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla hastaya çift odacıklı kalıcı kalp pili takıldı. Yapılan işlem, Siverek Devlet Hastanesinde kalıcı kalp pili uygulanan ilk vaka olarak kayıtlara geçti.

Siverek Devlet Hastanesi yetkilileri, bölgede nitelikli sağlık hizmetlerinin gelişmesi adına önemli bir adım attıklarını belirterek, benzer ileri tetkik ve tedavi hizmetlerinin devam edeceğini ifade etti.

Olayla ilgili açıklama yapan yetkililer, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu ve taburculuk sürecinin takip edildiğini bildirdi.