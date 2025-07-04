Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, anne ve bebek sağlığı alanında önemli bir yeniliğe imza atarak bölge için bir ilk olan Fetal Kardiyak Konsey uygulamasını başlattı.

Doğum öncesi dönemde bebek kalp sağlığının değerlendirilmesine yönelik başlatılan uygulama, perinatoloji uzmanı Dr. Songül Ece Gönen ve pediatrik kardiyoloji uzmanı Dr. Yağmur Damla Önal’ın koordinasyonunda yürütülüyor. Konsey çalışmaları kapsamında anne karnındaki bebeklerde kalp hastalıkları çok erken dönemde tespit edilerek ileri tetkik ve takip süreçleri titizlikle planlanıyor. Multidisipliner bir yaklaşımla yürütülen değerlendirmeler sayesinde yüksek riskli gebeliklerde yaşanabilecek komplikasyonlara karşı erken müdahale imkanı sağlanırken, kritik tanı ve tedavi süreçleri hızlandırılıyor. Yeni uygulama, hem anne hem de bebek sağlığını doğrudan etkileyen kararların uzmanlar arasında bilimsel eşgüdümle alınmasına katkı sunuyor. Fetal Kardiyak Konsey uygulaması ile Siirt’te anne ve bebek sağlığının korunması adına önemli bir adım atılmış oldu.