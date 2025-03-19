Samsun’un Atakum ilçesindeki huzurevinde yaşayan 68 yaşındaki Ahmet Gün’ün ’polislik’ hayali Dünya Yaşlılar Haftası’nda gerçek oldu. Trafik polisi olan Gün, anons yaptı, trafikte bir sürücüyü denetledi.

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Hayallerim Gerçek Oluyor Projesi", Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nden hizmet alan yaşlıların geçmişe karşı pişmanlıklarını azaltabilmeyi, yaşlıların zihinlerinde sürekleri yer alan hayallerini imkanlar ölçüsünde gerçekleştirebilmeyi hedefliyor. Projede yaşlıların yaşam hatıraları dinlenilerek hayatları sonlanmadan gerçekleşmesini istedikleri hayalleri öğreniliyor. Bu çerçevede, 2 senedir huzurevinde kalan 68 yaşındaki Ahmet Gün, yetkililere gençliğinde polis olmak istediğini fakat bu hayalini gerçekleştiremediğini söyledi. Huzurevinde görevliler durumu Samsun Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi. Emniyet Müdürlüğü ise ekipleri Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne göndererek hem Ahmet Gün’ün polislik hayalini gerçekleştirdi hem huzurevi sakinlerinin hoş vakit geçirmesini sağladı.

Trafik polisi üniforması giydi, araç denetledi

Ahmet Gün, trafik polisi üniforması giyerek önce anons yaptı. Daha sonra trafikte bir sürücüye ehliyet ve ruhsatını sordu. Çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Ahmet Gün, "Küçükken karda, kışta polisleri, askerleri hep görürdük. Çok merhametlilerdi. Hepsine başarılar diliyorum. Çocukluğumuzdan beridir polis olma hayalim vardı ve şimdi gerçekleşti. Gençlerin önü açılsın. Bu meslek çok güzel ve kutsal bir meslek. Bu üniformayı giymek çok güzel bir şey. Aynı çocukluğuma dönmüş gibi hissediyorum. Polisleri görüyordum, cezalar kesiyordu, insanları uyarıyorlardı. İnsanların bayramlarını kutluyorlardı, çikolata veriyorlardı. Polisler vatandaş için gece-gündüz çalışıyor" dedi.

Huzurevi Müdürü Songül Gürsel ise "Keşke diyen yaşlılarımızın, 1 günlüğüne, 1 saatliğine de olsa hayalindeki mesleği yapmaları amacıyla bu projeyi yazdık. Bugün de Yaşlılar Haftası münasebetiyle Samsun Emniyet Müdürlüğümüzün katkılarıyla Ahmet Gün isimli amcamızın gençliğinde polis olmak istediğini öğrendik. Kendisine bir organizasyon düzenledik. İl Emniyet Müdürlüğümüz organize etti. Ahmet amcamız trafik polis oldu ve hayalini gerçekleştirdi" diye konuştu.