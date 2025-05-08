Körfez Belediyesi’nin 60+ Aktif Yaşlanma Kulübü, yaşlı bireylerin hem fiziksel hem de zihinsel olarak aktif kalmasını sağlıyor. Spor, Alzheimer egzersizleri, kültürel geziler ve çay sohbetleriyle dolu dolu bir yaşam sunuluyor.

Körfez’deki 60+ Aktif Yaşlanma Kulübü, ileri yaş grubuna yönelik düzenli etkinliklerle dikkat çekiyor. Kulüp, her gün farklı bir programla yaş almış bireylerin sosyal, fiziksel ve zihinsel olarak aktif kalmasına imkan tanıyor. Özellikle haftanın iki günü yapılan Alzheimer egzersizleri, fiziksel aktiviteler ve zihinsel çalışmalar sayesinde üyeler hem eğleniyor hem sağlıklı kalıyor.

Yarımca Sahili’nde hizmet veren merkez; spor, kültürel geziler, sağlık takipleri, konferanslar ve çay saatleriyle geniş bir yelpazede hizmet veriyor. Kulüp üyeleri, sakin ve huzurlu bir ortamda çay-kahve eşliğinde sohbet ediyor; düzenli etkinliklerle sosyal bağlarını güçlendiriyor.

Spor faaliyetlerini Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü antrenörleri Sinem Karakaynak ve Musab Yaman yürütüyor.