Sakarya'nın Akyazı, Adapazarı, Erenler, Hendek, Serdivan ve Karasu ilçelerinde 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akyazı, Adapazarı, Erenler, Hendek, Serdivan ve Karasu ilçelerinde farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirildi. Aramalarda 531 gram kubar esrar, 92 gram metamfetamin, satışa hazır halde toplam 324 gram bonzai, 5 gram marihuana, 28 gram kokain, 67 adet sentetik ecza hap, 4 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ile uyuşturucu üretiminde kullanıldığı değerlendirilen aseton maddesi ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca, 40 adet tabanca fişeği, araç altına yerleştirilebilen mıknatıslı uyuşturucu saklama kabı, 3 adet hassas terazi, 8 cep telefonu, uyuşturucu öğütme ve kullanma aparatları ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 154 bin 270 TL ve 50 euro nakit para bulundu. Gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.