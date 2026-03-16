Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kamyonet, yokuş yukarı çıkarken sürücüsü hızı ayarlayamayınca devrildi. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Olay, Bülbüldere Caddesi, Hacıyolu Sokak'ta meydana geldi. Çevredekilerin iddiasına göre, yokuştan yukarı doğru çıkmaya çalışan kamyonet, hızı ayarlanamadığı için devrildi. Devrilen kamyonet, arkasındaki otomobilin ve yanındaki binanın korkuluklarını ezdi. Kamyonet sürücüsünün hafif şekilde yaralandığı kazada, kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan kamyonet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. Çevredeki vatandaşlar, özellikle kışın Hacıyolu Sokağı'nda sıklıkla kaza meydana geldiğini ve yetkililerin bu duruma bir çözüm bulması gerektiğini belirtti.

'Bir önlem yok'

Kazaya tanık olan Burhanettin Güngör, özellikle kışın bu sokakta sıklıkla kaza meydana geldiğini ve önlem alınmadığını belirterek, 'Kamyon ters yatmıştı. Şoförün de yaralı olduğunu söylediler. Burada sürekli kaza oluyor. Sıkıntılı bir yokuş. 50 senedir burada oturuyorum. Sıkıntılı bir yer. Kışın burada sıkıntı oluyor. Araçlar çıkamıyor ve kayıyor. Bir önlem yok. Çözüm bulsalar iyi olur' diye konuştu.