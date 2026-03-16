Antalya'da Kepez Kaymakamlığı binasında çevreye rastgele ateş ederek kendisini bir odaya kilitleyen şahıs, 4.5 saatlik uğraş sonunda polis ekiplerince ikna edilerek teslim oldu.

Olay, saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı üzerinde bulunan Kepez Kaymakamlık binasının 3'üncü katında yer alan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde meydana geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli memur olarak çalışan ve isminin Mahmut Y. (39) olduğu öğrenilen şahıs, ilk olarak 3. katta bulunan toplantı salonuna geçerek burada bir video çekip sosyal medya hesabına yükledi. Mahmut Y. ardından, elinde biri kurusıkı 2 tabanca ile 3. katta bulunan vatandaşlara ve görevlilere dışarı çıkmasını söyledi. Ardından yanında bulunan tabancalardan biri ile rastgele 7-8 el ateş etti.

Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tedbir amacıyla kaymakamlık binasında bulunan personel ve vatandaşlar tahliye edildi. Olay yerine Özel Harekat polisleri de sevk edilirken, kaymakamlık binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Kendisini bir odaya kilitleyen ve hayatına son vereceğini söyleyen Mahmut Y. kendisini ikna etmek için gelen müzakereci personel ile yaptığı yaklaşık 4.5 saat süren görüşmenin sonunda saat 15.30 sıralarında silahını bırakarak teslim oldu. Mahmut Y. ifade işlemleri için Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Kepez İlçe Kaymakamı Suat Dervişoğlu, 'Bugün sabah saat 11.10 sularında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzde görevli ancak hakkında yürütülen adli ve idari soruşturmalarda dolayısıyla rehberlik ve araştırma merkezimizde görevlendirilen yardımcı hizmetli personelimiz Mahmut Y., bugün yanında bir kurusıkı tabanca bir adette ateşli silah ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze geliyor. Bir odaya geçerek orada bir video kaydı alıyor. Akabinde koridora çıkarak çıkarak rastgele kurusıkı tabancayla 7-8 adet atış ateş ediyor. Bunun akabinde kendisini bir odaya hapsediyor. Söylemlerinde intihar edeceğini, hakkında yapılan asılsız olduğunu ve bir takım söylemlerde bulunuyor' dedi.

Yaklaşık 4.5 saat süren görüşmelerin ardından Mahmut Y.'nin silahını bırakarak teslim olduğunu söyleyen Dervişoğlu, 'Bu süre içerisinde biz Kepez Kaymakamlığı olarak o ondan itibaren kaymakamlığı, hükümet konağı ve tüm birimlerimizi tahliye ettik. Çalışan personelimizi dışarıya aldık. Süreci Emniyet Müdürlüğümüz, İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile beraber süreci sağlık bir şekilde yürütmeye çalıştık. Bu süreç içerisinde herhangi bir rehine veya yaralı yok. Saat 11'den bu saate kadar emniyetteki uzman müzakereci arkadaşlarımız kendisi ile devamlı görüşme halinde oldular. Psikolog arkadaşlarımız kendisine destek vermeye çalıştı ve en son saat 15.20 itibariyle silahını bırakarak tespit oldu. Emniyetteki arkadaşlarımıza beraber ifadesi alınmak üzere emniyette şu anda, süreci kendisi de dahil olmak üzere herhangi bir personelimize zarar gelmeden sağlıklı bir şekilde yürütmeye çalıştık. Konu ile ilgili inceleme ve soruşturmalar devam edecek. Zaten konu ile ilgili adli ve idari soruşturmalar devam ediyor, biz de bu soruşturmanın takipçisi olacağız' ifadelerini kullandı.