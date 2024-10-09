Erzurum merkezli 6 ilde yapılan operasyonda, PKK/KCK terör örgütünün talimatları doğrultusunda 6-7 Ekim eylemlerine katılan 25 şahıs gözaltına alındı.

Polis, Erzurum merkezli olmak üzere; İstanbul, Tekirdağ, Mersin, Aydın ve Eskişehir’de Erzurum’un Karayazı-Karaçoban-Tekman-Hınıs ilçelerinde düzenlenen 6-7 Ekim eylemlerine katılan şahıslara yönelik operasyon yaptı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışma yapıldığı ifade edilerek şöyle denildi:

“PKK/KCK terör örgütünün talimatları doğrultusunda, 6-7-8 Ekim 2014 tarihinde Erzurum’un Karayazı-Karaçoban-Tekman-Hınıs ilçelerinde düzenlenen eylemlere katılan, eylemlerde güvenlik güçlerimize, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik taşlı ve molotoflu saldırıda bulundukları tespit edilen, şahıslar hakkında adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda yapılan operasyonel çalışmalar gerçekleştirilmiş, 25 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, söz konusu şüphelilerin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemleri akabinde adli mercilere sevkleri sağlanmıştır.”