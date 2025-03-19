Çorum’da yaşayan 59 yaşındaki vatandaş, diyetisyen desteğiyle 6 ayda 24 kilogram zayıfladı.

Çorum’da ikamet eden 59 yaşındaki hipertansiyon hastası Halil Arslan, fazla kiloları sebebiyle yaşadığı sorunlardan kurtulmak için aile hekimine danıştı. Arslan, kilosunun hipertansiyon tedavisinde ciddi bir engel oluşturduğunu ve kilo vermesinin sağlığına büyük katkı sağlayacağını öğrendi. Aile hekiminin önerisiyle Çorum’daki 1 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi’ne yönlendirilen Arslan, burada diyetisyenle görüşmelere başladı. Diyetisyen takibinde kendisine özel bir diyet programı hazırlanan, düzenli kilo takibi ve vücut analiz cihazıyla yapılan ölçümleriyle desteklendi. 6 aylık süreçte 132 kilogramdan 108 kilograma düşen Halil Arslan, "Bu hizmetten çok memnunum, ihtiyacı olan herkese tavsiye ederim," diyerek mutluluğunu dile getirdi.