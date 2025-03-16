Çanakkale Savaşları’nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57. Alay anısına Tekirdağ’dan yürüyüşe başlayan kortej, Keşan’da 15. Hava Bölüğü ve 27. Alay gönüllüleri ile buluştukları Keşan’dan Çanakkale’ye uğurlandı.

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü nedeniyle 18 Mart Salı günü Çanakkale’de düzenlenecek törene katılmak üzere Tekirdağ’dan yola çıkarak 57. Alay Şehitliği’ne yürüyen gaziler, öğrenciler ve STK temsilcilerinden oluşan gönüllerden oluşan kortej, 15. Hava Bölüğü gönüllüleri ile birlikte Keşan’da Mehmet Gemici Cennet Bahçesi’nde karşılandı. Buradan Cumhuriyet Meydanı’na yürüyen gönüllüleri, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Büyükvarlık çiçekle karşıladı.

57’nci Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Yılmaz, bu yıl 15.’sini düzenledikleri yürüyüş kapsamında, 15 yıldır 57. Alay’ın anısını yaşatmak için yürüdüklerini kaydetti.

27. Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hakan Eşme de, Çanakkale’de cephede olduğu gibi düşmana ilk kurşunu sıkan 27. Alay askerlerinin, 57. Alay askerleri ile kucaklaştıklarını ifade ederek, "Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun" dedi.

Geceyi Keşan’da geçiren heyet bugün Keşan’dan Çanakkale’ye doğru yola çıktı.