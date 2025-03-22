Giresun’un Yağlıdere ilçesi Tuğlacık Köyü’nde bulunan ve 500 yıllık geçmişe sahip olan Hacı Abdullah Camii, içindeki kök boya ile yapılan tasvirleriyle ilk günkü özelliğini koruyor.

Yavuz Sultan Selim’in Trabzon’da Sancak Beyi olduğu dönemde hocalığını yaptığı rivayet edilen Hacı Abdullah Halife tarafından yaptırılan cami, yüzyıllar içinde minare ve bazı eklemelerle yenilenmesine rağmen orijinal dokusunu bozmadan günümüz kadar ulaştı. Caminin iç duvarlarına kök boya ve yumurta akı kullanılarak resmedilen cennet meyveleri ve diğer tasvirler, ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Sanat eseri niteliğindeki süslemeler dikkat çekiyor

Cami imam hatibi Murat Çakır, caminin korunması gereken önemli bir tarihi eser olduğuna dikkat çekerek, "Hacı Abdullah Halife tarafından yaptırılan camiye sonradan minare ve eklemeler yapılsa da ilk günkü ahşap süslemelerini ve duvarlarındaki sanat eserlerini korumaktadır. Kök boya ve yumurta akı ile yapılan tasvirlerde, cennetteki kökleri havada, dalları yere doğru olan Tuğba Ağacı, hurma ağaçları, cennetin 8 kapısı ve Kabe resimleri gibi figürler yer almaktadır. Bu eşsiz sanat eserleri, camiyi ziyaret edenler için büyük bir ilgi odağı oluyor" dedi.

Yavuz Sultan Selim ve Kanuni’ye ait fermanlar koruma altında

Caminin yanı sıra köyde sergilenen tarihi belgeler de dikkat çeken Cami imamı Murat Çakır, "Hacı Abdullah Halife, Yavuz Sultan Selim’in Trabzon Sancak Beyi olduğu yıllarda onun hocalığını yapmış ve daha sonra bu köye gelerek İslamiyet’i yaymış. O dönemde kendisine Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman tarafından gönderilen fermanlar da koruma altındadır. Ziyaretçiler bu tarihi belgelere de yoğun ilgi göstermektedir" şeklinde konuştu.

Ramazan ayında ziyaretçi akını

Yıl boyunca ziyaretçi eksik olmayan caminin Ramazan ayında daha fazla ilgi gördüğünü belirten. Köy Muhtarı Ömer Şen ise, " Anadolu Erenlerinden biri olarak kabul edilen Hacı Abdullah Halife’nin, Yavuz Sultan Selim’in Trabzon’da Sancak Beyi olduğu dönemde hocalığını yaptığı yazılı kaynaklarda belirtilmektedir. Yavuz Sultan Selim’in annesi Gülbahar Hatun da bu bölgeyi Hacı Abdullah Halife’ye vakfetmiştir. Hacı Abdullah Halife’nin köyde yaptırdığı cami yoğun ilgi görmektedir. Ramazan ayında ise ziyaretçi sayısı daha da artmaktadır" diye konuştu.