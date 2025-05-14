49 ilde tefeciler, dolandırıcılar ve mali suç örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Samsun"da gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, 49 ilde tefeciler, dolandırıcılar ve mali suç örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda Samsun"da da Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 kişi hakkında işlem yapıldı. 1 kişinin başka bir suçtan cezaevinde olduğu tespit edilirken, 2 kişi de KOM polisi tarafından gözaltına alınarak Samsun Adliyesine sevk edildi.