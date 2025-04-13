SAMSUN (İHA) – Amasya’nın Taşova ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem Samsun’da da hissedilirken, panik yaşayan vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

Amasya’nın Taşova ilçesinde saat 17.43’te meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem, Amasya’nın yanı sıra Samsun, Tokat ve Sivas’ta da şiddetli şekilde hissedildi. Samsun’da güvenlik kameralarına da yansıyan depremde panik olan vatandaşlardan bazıları, yağmurlu havaya rağmen evlerinden ve iş yerlerinden çıkarak bir süre sokakta beklediler.

Büyük bir sarsıntı hissettiklerini ifade eden vatandaşlar, "Bir anda sarsıntı hissettik. İlk önce başımız dönüyor zannettik ama sonra eşyaların sallandığını görünce deprem olduğunu anladık. O yüzden kendimizi dışarı attık ama yağmurdan dolayı bina diplerinde beklemek zorunda kaldık" ifadelerini kullandılar.

Depremin ardından vatandaşlar belirli bir süre bekledikten sonra gündelik işlerine devam ettiler.