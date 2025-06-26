Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi, 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde 10 farklı bölümden mezun olan 440 öğrenci için coşkulu bir mezuniyet töreni düzenledi.

OMÜ Mühendislik Fakültesi’nin 29. dönem mezuniyet töreni Kurupelit Kampüsü Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törende fakülte bünyesindeki 10 bölümden mezun olan toplam 440 öğrenci diplomalarını almanın mutluluğunu yaşadı.

Rektör Aydın: "Mezun olmak yeterli değil; vasıflı bireyler olmalısınız"

Törende konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, mezuniyetin önemli bir aşama olduğunu ancak yeterli olmadığını vurgulayarak, "Bireyin mesleki yetkinliği yanında kişisel özelliklerinin geliştirilmesi, ufkunun derinleşmesi, yüksek vasıflar edinebilmesi artık akademik süreçlerin ana hedefleri hâline gelmiştir. Umudum ve inancım, bu yılki mezunlarımızın da ülkemize göz aydınlığı, milletimize nefes olacağı yönündedir" ifadelerini kullandı.

Dekan Topçu: "Zorluklar sizi olgunlaştırdı"

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldıray Topçu ise öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, "Bunca zorluk sizleri önceki nesillere göre daha hızlı olgunlaştırdı. Mühendisliğin insanlık için ne kadar kıymetli olduğunu yaşayarak gördünüz. Bu bilinçle, ülkemiz ve insanlığa katkı sağlayacağınıza inancımız tamdır" dedi.

Fakülte birincisi: "Yarınları biz inşa edeceğiz"

Mühendislik Fakültesi birincisi Kaan Deveci, yaptığı duygusal konuşmada, "Biz artık sadece birey değiliz; bu ülkenin yarınlarını inşa edecek mühendisleriz. Barajları, fabrikaları, makineleri biz kuracağız. Ama sadece beton değil; bilgiyle, inançla ve umutla dolu yarınları da biz inşa edeceğiz" diye konuştu. Deveci, sözlerini Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Türk mühendislerinin alnında, istikbali aydınlatan ışık parıldar" sözüyle tamamladı.

Kep atarak mühendislik yemini ettiler

Konuşmaların ardından fakülte birincisi ve dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından hediye ve başarı belgeleri takdim edildi. Mühendislik yemini eden mezunlar, törenin sonunda keplerini fırlatarak mezuniyetlerini kutladı.