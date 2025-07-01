Merkez üssü Bursa’nın Gemlik ilçesi olan 4.2 büyüklüğündeki depremde Orhangazi ilçesinde panikle mağazadan ve binalardan kaçan vatandaşlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Gemlik’te ise bir kıyafet mağazası deprem sebebiyle kepenklerini yarıya indirdi.

AFAD Deprem Dairesi’nden verilen bilgiye göre, ilk deprem Gemlik merkezli saat 11.47’de 3.9, ikinci deprem ise 12.57’de ise 4.2 büyüklüğünde meydana geldi. Gemlik ilçesinin yanı sıra diğer ilçelerden ve merkezde de deprem hissedildi.

Orhangazi ilçesinde depremi hisseden vatandaşların binaların altından ve iş hanından kaçma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Orhangazi’deki bir fırında çalışan elemanlar da can havliyle dışarı çıkması kameralara yansıdı. Depo sayım yapan bir kişinin ise depremi hissetmesiyle dışarı fırlaması bir oldu.

Gemlik ilçesinde ise bir kıyafet satış mağazası kepeklerini yarıya kadar indirdi. Bursa Valiliği gerçekleşen iki deprem de herhangi bir olumsuzluk olmadığını bildirdi.