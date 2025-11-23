Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Geyve’de 17 mahallenin içme suyu geleceğinin teminatı olacak projeyi tamamladı.

Kısa sürede tamamlanan proje çerçevesinde 3 farklı bölgede 3 alternatif kaynak ve bu kaynaklardan elde edilen içme suyu, inşa edilen 5 bin metrelik içme suyu hattıyla 40 bin aboneye kesintisiz ulaştırılacak. Hamza Pınarı, Belpınar ve Göktepe bölgelerinden çıkarılan kaliteli içme suyu, inşa edilen 5 bin metrelik isale hattı ile Geyve deposuna aktarılmaya başlandı. Analizlerden başarıyla geçen kaynak suları 17 mahallede bulunan abonelere kayıp-kaçak olmadan kesintisiz şekilde ulaştırıldı. Özellikle yaz aylarında nüfusu artan ilçenin su ihtiyacına karşılık verildi. SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, tamamlanan projenin geleceğe yatırım olduğunu vurgulayarak, "Geyve’de devreye aldığımız üç yeni içme suyu kaynağıyla ilçemizin geleceği için güçlü bir yatırımı daha tamamlamış olduk. Hem kaliteli suya erişimi artırıyor hem de mevcut kaynaklarımız üzerindeki yükü azaltıyoruz. Bu çalışma, iklim değişikliğinin etkilerine karşı ilçemizi daha dirençli kılacak adımların önemli bir parçasıdır. Yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğimizi belirterek, tamamladığımız projenin ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.