Erasmus+ programı kapsamında Bulgaristan’ın Sunny Beach şehrinde düzenlenen "Sosyal Girişimcilik" temalı uluslararası projeye Türkiye, Moldova, Slovakya ve Bulgaristan’dan gelen gençler katıldı.

Her ülkeden 9’ar kişilik grupların yer aldığı etkinlikte toplam dört ülkeden katılımcılar, sosyal girişimcilik kavramını hem teorik hem de uygulamalı çalışmalarla deneyimleme fırsatı buldu. Aralarında Niğde’den öğrencilerin de yer aldığı Türkiye grubu, eğitmenlerin yönlendirmeleriyle grup çalışmalarına da katıldı. Proje boyunca gerçekleştirilen eğitim ve atölye çalışmalarında sosyal sorunlara yenilikçi çözümler üretmeye odaklanan gençler, proje kapsamında farklı kültürlerle etkileşim kurma şansına da sahip oldu. Sosyal girişimciliğin küresel boyutlarını anlama ve çok uluslu iş birlikleri kurma açısından önemli bir deneyim kazandıklarını ifade eden Türkiye’yi temsil eden grup, Erasmus+ programı kapsamında Bulgaristan’ın Sunny Beach şehrinde düzenlenen "Sosyal Girişimcilik" temalı uluslararası projeye katıldıkları için memnun olduklarını dile getirdi.