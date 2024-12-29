Edirne’de yaşayan genç çiftçi Adem Yayla, 2017 yılında devletten teşvik olarak aldığı 37 küçükbaş hayvan ile işini büyüterek kendini işinin patronu oldu.

Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekakpınar köyünde yaşayan Adem Yayla, yaklaşık 8 yıl önce Genç Çiftçi Projesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hibe ettiği 37 adet küçükbaş hayvanı ile yetiştiriciliğe başladı. Aradan geçen süre zarfında aldığı koyunları çoğalarak 136’ya ulaşan Yayla, kendi işinin patronu olmanın gururunu yaşıyor.

Hayvan sayısını arttıran ve köyünde kurduğu tesisle başarıya imza atan Adem Yayla, bu işe girdikten sonra köy halkına örnek oldu. Kendi işinin patronu olarak çalıştığı için daha mutlu olduğunu söyleyen Yayla, özellikle herkesin rahatlıkla yapabileceği bu işin kendisine göre kolay olduğunu da söyledi. Yıllar önce aldığı 37 koyunla girdiği sektörde şu anda 136 hayvanının bulunduğunu dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yetiştiricilere sunduğu birçok destek ve teşvikin de olduğunu söyleyen Yayla, özellikle kendi işlerinin patronu olmak isteyen genç girişimcilerin sektöre girmeleri konusunda adım atmaya çağırdı.

Bu başarıyı yerinde görmek amacıyla Adem Yayla’yı ziyaret eden Edirne Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt, "Üreticimize özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Bu tür projelerin, genç çiftçilerin tarımsal üretimdeki rolünü artırdığı ve yerel ekonomiye katkı sağlamaktadır" dedi.