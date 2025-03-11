Dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından 33 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli, İzmir’in konak ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, dün Konak ilçesinde aranan şahısları yakalamaya yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan bir kişiye yapılan kontrolde, İ.Ç. adlı şüphelinin dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından 33 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Polis merkezi amirliğine götürülen İ.Ç., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.