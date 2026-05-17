Kağıthane Belediyesi'nin Sadabad Yaz Etkinlikleri kapsamında bu yıl 32.'cisi düzenlenen yağlı güreş etkinliklerinde Seçkin Duman rakibi Serhat Balcı'yı mağlup ederek başpehlivan oldu.

Kağıthane Belediyesi ev sahipliğinde geleneksel olarak düzenlenen 32. Kağıthane Yağlı Güreşleri Hasbahçe etkinlik alanında gerçekleştirildi. Müsabakalarda federasyona kayıtlı 500 sporcu mücadele etti. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin İstanbul'daki alternatifi olan Kağıthane Yağlı Güreşleri her yaştan sporcuyu ve Kırkpınar Altınkemer Başpehlivanları Yusuf Can Zeybek, Recep Kara, Mustafa Taş, Fatih Atlı gibi Türkiye'nin en ünlü başpehlivanlarını misafir ederken, İstanbullulara da unutulmaz bir gün yaşattı. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, çok sayıda davetliler ve seyirciler katıldı. Müsabakalarda Seçkin Duman rakibi Serhat Balcı'yı mağlup ederek başpehlivanlığı elde etti. Seçkin Duman son 16 karşılaşmasında rakipleri Feyzullah Ertürk çeyrek finalde Recep Kara, yarı finalde Erkan Taş'ı elemişti.