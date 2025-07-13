Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ’30 Ağustos Zafer Kupası Futbol Turnuvası’, bu yıl da coşkulu bir açılışla start aldı. Fındıkpınarı ve Ayvagediği yaylalarında düzenlenen turnuvalarda toplam 42 takım, şampiyonluk kupasını kaldırmak için ter dökecek.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda organize edilen turnuva, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na ithafen her yıl düzenleniyor. Bu yıl Fındıkpınarı’nda 22, Ayvagediği’nde ise 20 takım, 5 hafta boyunca sürecek mücadelelerde sahaya çıkacak.

Fındıkpınarı’nda A Grubu’nda oynanan Tol Spor - Fındıkpınarı Spor karşılaşmasıyla başlayan turnuvanın ilk düdüğünü Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın çaldı. Ayvagediği’nde ise açılış maçı Esenli ile Çavuşlu Spor arasında gerçekleşti. Turnuvalarda ilk hedef çeyrek finale yükselmek. Finale çıkan takımlar ise 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda şampiyonluk için kozlarını paylaşacak.

"Amacımız yaylalara sosyal hareketlilik kazandırmak"

Turnuvaya ilişkin değerlendirmede bulunan Emrullah Taşkın, Fındıkpınarı’ndaki turnuvaya 22, Ayvagediği’ndeki turnuvaya ise 20 takımın katıldığını belirterek, "Bu yayla turnuvalarımızla vatandaşlarımızın bir araya gelip sosyal vakit geçirmelerini hedefliyoruz. Sporun birleştirici gücüyle bu hedefi başarıyla gerçekleştiriyoruz" dedi.

Taşkın, 35 yıldır geleneksel olarak sürdürülen turnuvanın, yaylalara yaz aylarında büyük bir hareket kazandırdığını vurgulayarak, "Hem şehir merkezinden hem de yurtdışından gelen vatandaşlarımız turnuvayı takip ediyor. Toplamda 100 bini aşkın izleyici bu etkinliğe katılım sağlıyor" ifadelerini kullandı.