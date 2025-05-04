Bursa’nın İnegöl ilçesinde 3 aylık bebek, gece yatırıldığı beşikte sabah hareketsiz bulundu. Yapılan kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, saat 07.00 sıralarında Çiftlik Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Aile, dün gece uykuya dalan 3 aylık bebekleri Yunus K.’yı beşiğe yatırdı. Sabah uyanan anne, bebeğinin hareketsiz yattığını görünce 112’ye haber verdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti. Bebeğinin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA