Sur Yapı, Sur Yapı Antalya’da 7 bin 500 konutu teslim etti. Sur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, "Antalya’da büyük bir fikirle yola çıktık, yeni bir şehir inşa ettik. Parkları, bahçeleri ve ticaret caddeleri ile modern bir şehir kurduk. Sur Yapı Antalya, bugün 25 bin kişilik büyük bir aileye ev sahipliği yapıyor. Büyük bir fikri gerçeğe kavuşturduk" dedi.

Avrupa’nın ve Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Sur Yapı Antalya’da yaşam başladı. 1,3 milyon metrekarelik dev alanda yükselen mega projede, yolları, meydanları, parkları ve ticaret merkezleriyle yaşayan bir şehir oldu. 2018 yılında başlanan mega projede 2020 yılından itibaren teslimler hız kesmeden devam ediyor. Hak sahiplerinin tüm konutlarının teslim edildiği projede bugüne kadar 7 bin 500 konut teslim edildi.

"Yeni bir şehir inşa ettik"

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Antalya’da gerçekleşen basın toplantısında konuştu. Z. Altan Elmas, Sur Yapı Antalya’nın büyük bir fikir anlayışıyla yola çıkılarak başladığını ve bugün bu büyük fikrin hayata geçtiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Sur Yapı Antalya, Avrupa ve Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olarak hayata geçti. Aynı zamanda, Türkiye’de özel sektör eliyle gerçekleştirilen en büyük konut projelerinden biri olma özelliğini taşıyor. Tam 1,3 milyon metrekarelik dev bir alanda, şehir konseptiyle tasarlandı. Parkları, bahçeleri, restoran ve kafeleriyle; 156 bin metrekarelik dev şehir parkıyla; her detayı titizlikle düşünülmüş ve özenle uygulanmış gerçek bir şehir kurduk."

"Sadece fiziksel değil vizyoner gücüyle de büyük bir şehir projesi oldu"

Mega projenin fiziksel büyüklüğünün ötesinde vizyoner bir gücü olduğunu da belirten Elmas, "Sur Yapı Antalya, sadece fiziksel büyüklüğüyle değil, vizyoner gücüyle de dikkat çekiyor. Bu projeyle yalnızca konut değil; sosyal ve kamusal yaşam alanları da içeren kapsamlı bir şehir bütünlüğü sunduk. Bugün Sur Yapı Antalya, özel sektörün şehircilik anlayışında ulaştığı seviyeyi gösteren güçlü bir örnek olarak Antalya’da yer alıyor" dedi.

Antalya’nın en büyük şehir parkı

1 milyon 300 bin metrekare alan üzerinde yükselen yeni şehirde yaklaşık 157 bin metrekare büyüklüğünde dev şehir parkı yer alıyor. Antalya’nın en büyüğü olma özelliğini taşıyacak dev şehir parkında göletler, sera alanları, çocuk oyun alanları, aktivite alanları, dinlenme alanları, gezi ve koşu parkurları, piknik alanı, müze, semt pazarı, iskele alanları, etkinlik çadırı, amfi alanları ve çim sahalar yer alıyor.

Her türlü atık yeniden hayata kazandırılıyor

Proje alanlarındaki her türlü atık yeniden hayata kazandırılıyor. Araziden çıkan yüzlerce ton bina molozu projede kullanılmak üzere dönüştürüldü. 600 ton demir geri kazanıma gönderilirken, 114 ton ahşap yakacak olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Arazi üzerindeki 10 bin 764 ağaç peyzajda kullanılmak üzere muhafaza altına alındı. Bölgede yaşayan sokak hayvanları için özel barınaklar kuruldu.

Sürdürülebilir başarı ve uluslararası tanınırlık

Sur Yapı Antalya, Türkiye’nin prestijli gayrimenkul ödüllerinden Sign of the City Awards’ta "En İyi Kentsel Dönüşüm Projesi" ödülüne layık görüldü. Altan Elmas, "Büyük bir fikirle başladık, hayata geçirdik. Sur Yapı Antalya, sadece bir konut projesi değil; gerçek anlamda yaşayan, gelişen ve modern bir şehir" ifadelerini kullandı.

Sur Yapı Antalya’da öne çıkan projelerden olan Antalya Suites, lüks tasarım ve modern mimariyi bir arada bulunduruyor. 1,3 kilometre uzunluğundaki Alışveriş Caddesi’ne ev sahipliği yapan Sur Cadde, alt katlarında sağlı sollu dükkanların, üst katlarında ise ofis ve konutların yer aldığı bloklardan oluşuyor.

Elmas, basın toplantısının kapanış konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek’e, önceki dönem Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes Türel’e, Antalya Büyükşehir Belediyesine, Anttepe’ye, projede görev alan tüm mimar ve mühendislerimize, taşeron ve tedarikçi firmalarımıza, büyük emek veren tüm işçilerimize ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."