2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, konuk ettiği Gürcistan’ı 4-1 mağlup etti

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun sol taraftan kullandığı kornerde altıpas üzerinde iyi yükselen Merih Demiral meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-0

58. dakikada sağ taraftan Otar Kakabadze’nin yerden pasında ceza sahası içi sağ çaprazdan Zuriko Davitashvili vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı.

64. dakikada Otar Kakabadze’nin pasında Otar Kiteishvili topukla Giorgi Kochorashvili’ye bıraktı. Bu oyuncu ceza yayı sağ tarafından ceza sahasına girip savunmada Merih Demiral’ı geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı yakın köşeden ağlara gönderdi. 4-1

90. dakikada Khvicha Kvaratskhelia’nın pasında topla buluşan Giorgi Gochorashvili, sol taraftan ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Radu Petrescu, Radu Chinguleac, Ovidiu Artene

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu (Salih Özcan dk. 77) , İsmail Yüksek, Yunus Akgün (Barış Alper Yılmaz dk. 68), Arda Güler (Orkun Kökçü dk. 68), Kenan Yıldız (Ferdi Kadıoğlu dk. 83), Kerem Aktürkoğlu (Oğuz Aydın dk. 78)

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Samet Akaydin, Atakan Karazor, Can Uzun

Teknik direktör: Vincenzo Montella

Gürcistan: Giorgi Mamardashvili, Otar Kakabadze, Saba Goglichidze, Luka Lochoshvili, Giorgi Gocholeishvili, Otar Kiteishvili (Nika Gagnidze dk. 66), Anzor Mekvabishvili, Giorgi Gochorashvili, Zuriko Davitashvili (Saba Lobjanidze dk. 72), Khvicha Kvaratskhelia, Georges Mikautadze (Budu Zivzivadze dk. 46)

Yedekler: Davit Kereselidze, Luka Gugeshashvili, Lasha Dvali, Guram Kashia, Giorgi Guliashvili, Irakli Azarov, Vladimer Mamuchashvili, Giorgi Tsitaishvili, Giorgi Kvernadze

Teknik Direktör: Willy Sagnol

Goller: Kenan Yıldız (dk. 14), Merih Demiral (dk. 22 ve 52), Yunus Akgün (dk. 35) (Türkiye), Giorgi Kochorashvili (dk. 64) (Gürcistan)

Sarı kartlar: Kerem Aktürkoğlu (Türkiye), Giorgi Kochorashvili (Gürcistan)