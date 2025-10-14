2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Kocaeli’de Gürcistan’ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Ay-yıldızlıların 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Kenan Yıldız’ın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Eren Elmalı, yerden içeri çevirdi ve ön direkte Kerem Aktürkoğlu’nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

14. dakikada Abdülkerim Bardakcı’nın savunmanın arkasına attığı uzun pasta Kenan Yıldız, topu kontrol edip penaltı noktası gerisinden yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Giorgi Mamardashvili’nin üzerinden ağlara gönderdi. Pozisyonun ardından ofsayt kararı verildi ancak VAR incelemesi sonrası hakem Radu Petrescu golü verdi. 1-0

22. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda altıpas içinde iyi yükselen Merih Demiral, kafa vuruşu yaptı ve meşin yuvarlağı yakın köşeden ağlarla buluşturdu. 2-0

33. dakikada Arda Güler’in pasında topla buluşan Kenan Yıldız, sol taraftan ceza sahasına girip çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Giorgi Mamardashvili meşin yuvarlağı kornere çeldi.

35. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun pasında topla buluşan Kenan Yıldız, ceza yayı sol tarafından ceza sahasına girip içeri çevirdi. Pozisyonun devamında altıpasın gerisinde İsmail Yüksek’in vuruşunu Giorgi Guliashvili çizgiden çıkardı. Dönen topu önünde bulan Yunus Akgün meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0

Stat: Kocaeli

Hakemler: Radu Petrescu, Radu Chinguleac, Ovidiu Artene

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Samet Akaydin, Atakan Karazor, Oğuz Aydın, Ferdi Kadıoğlu, Can Uzun

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Gürcistan: Giorgi Mamardashvili, Otar Kakabadze, Saba Goglichidze, Luka Lochoshvili, Giorgi Gocholeishvili, Otar Kiteishvili, Anzor Mekvabishvili, Giorgi Kochorashvili, Zuriko Davitashvili, Khvicha Kvaratskhelia, Georges Mikautadze

Yedekler: Davit Kereselidze, Luka Gugeshashvili, Lasha Dvali, Guram Kashia, Budu Zivzivadze, Giorgi Guliashvili, Saba Lobjanidze, Irakli Azarov, Vladimer Mamuchashvili, Giorgi Tsitaishvili, Nika Gagnidze, Giorgi Kvernadze

Teknik Direktör: Willy Sagnol

Goller: Kenan Yıldız (dk. 14), Merih Demiral (dk. 22), Yunus Akgün (dk. 35) (Türkiye)