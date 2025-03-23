2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde ilk hafta karşılaşmaları tamamlandı.
11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nın Avrupa elemelerinde 21 ve 22 Mart’ta 6 grupta ilk hafta maçları oynandı.
Avrupa elemelerinde ilk haftada alınan sonuçlar şöyle:
G Grubu
Polonya - Litvanya: 1-0
Malta - Finlandiya: 0-1
H Grubu
Güney Kıbrıs - San Marino: 2-0
Romanya - Bosna Hersek: 0-1
I Grubu
Moldova - Norveç: 0-5
İsrail - Estonya: 2-1
J Grubu
Lihtenştayn - Kuzey Makedonya: 0-3
Galler - Kazakistan: 3-1
K Grubu
Andorra - Letonya: 0-1
İngiltere - Arnavutluk: 2-0
L Grubu
Karadağ - Cebelitarık: 3-1
Çekya - Faroe Adaları: 2-1