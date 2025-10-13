2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde bugün 4 grupta 8 karşılaşma oynandı.

11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nın Avrupa elemelerinde ekim ayındaki müsabakaların heyecanı sürüyor. Bugün 4 farklı grupta 8 maç oynandı.

Bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

A grubu

Slovakya - Lüksemburg: 2-0

Kuzey İrlanda - Almanya: 0-1

B grubu

Slovenya - İsviçre: 0-0

İsveç - Kosova: 0-1

D grubu

Ukrayna - Azerbaycan: 2-1

İzlanda - Fransa: 2-2

J grubu

Galler - Belçika: 2-4

Kuzey Makedonya - Kazakistan: 1-1

Kaynak: İHA