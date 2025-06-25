Teknoloji Üreten Türkiye mottosuyla 34 yıldır yol alan ve son üç yıldır iklim teknolojilerine odaklanan Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), 2025 TTGV Ödülleri’nin kazananlarını açıkladı. İklim teknolojileri alanında verilen ödüller, Türkiye’nin sürdürülebilir geleceğine katkı sağlayan öncü kişi, kurum ve sivil koplum kuruluşlarına verildi.

Araştırma, sanayi, sivil toplum ve liderlik kategorilerinde verilen ödüller, sadece teknik başarıları değil; aynı zamanda etkili vizyonları, toplumsal katkıları ve dönüşüm potansiyelleriyle fark oluşturan çalışmaları da öne çıkarıyor.

Dr. Akın Çakmakcı Öncü Araştırmacı Ödülü’nü bu yılki sahibi lityum-sülfür bataryalar ve yeni nesil batarya teknolojileri üzerine yaptığı araştırmalar sonucunda B.Ü. Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Damla Eroğlu Pala, Dr. Fikret Yücel Öncü Şirket Ödülü yeni nesil biyoyakıtların Türkiye’de sivil havacılık ve denizcilik sektörlerindeki ilk uygulamalarına öncülük etmesi dolayısıyla DB Tarımsal Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Mehmet Şuhubi Öncü Sivil İnisiyatif Ödülü disiplinler arası araştırmalar kamu politikalarına yönelik katkıları, iklim değişikliğiyle mücadelede bilgi üretimi ve toplumsal farkındalık oluşturulması yönündeki çalışmalarıyla B.Ü. İklim Değişikliği ve Politikaları Merkezi (İklimBU)

Refik Üreyen Değişim Lideri Ödülü, karbon yakalama ve kullanım teknolojileri (CCU) alanında geliştirdiği özgün Ar-Ge projeleriyle endüstriyel ölçekte dönüşüm sağlayan SOCAR Türkiye, Ar-Ge Proses Geliştirme Yöneticisi Dr. Vahide Nuran Mutlu’ya verildi.

TTGV, bu yılki ödüllerle birlikte hem iklim krizine karşı yenilikçi çözümler geliştiren öncüleri görünür kılmayı hem de Türkiye’nin teknoloji odaklı sürdürülebilir kalkınma yolculuğuna ilham vermeyi amaçlıyor. Ödüller 15 Ekim 2025 Çarşamba günü Ankara Bilkent Otel’de düzenlenecek tören ile sahiplerine sunulacak.