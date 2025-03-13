Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tüm sporseverleri 15-16 Mart 2025 tarihlerinde Erciyes Kayak Merkezi’nde düzenlenecek 2025 FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nı izlemeye davet etti.KAYSERİ (İGFA) - Erciyes, 2025 yılında ikinci kez ev sahipliği yapacağı Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası ile bir kez daha dünya çapında büyük bir ilgi görecek. Türkiye’nin en büyük kayak merkezi olan Erciyes, aynı zamanda kış sporları ve motor sporları tutkunlarının buluşma noktası haline geldi. Geçen yıl Türkiye’de ilk kez düzenlenen bu şampiyona, 850 milyon kişiye ulaşmışken, bu yılki etkinliğin 86 ülkede canlı yayınla takip edilmesi bekleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Erciyes, hem spor hem de turizm açısından önemli bir marka haline geldi. 15-16 Mart’ta düzenlenecek bu heyecan dolu şampiyonaya hemşehrilerimizi davet ediyorum. Bu organizasyon, Kayseri’yi uluslararası alanda tanıtma fırsatı sunuyor. Erciyes’teki bu büyük etkinliği kaçırmayın” diye konuştu.

Büyükkılıç, FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nın Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği, Kayseri Erciyes A.Ş., Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Spor Toto'nun iş birliğiyle düzenleneceğini kaydetti. Başkan Büyükkılıç, şampiyonada, Finlandiya, İsveç, Norveç, Almanya, Estonya, Rusya, Kanada, ABD gibi ülkelerden 40’a yakın sporcunun yarışacağını belirtti.

Erciyes’te gerçekleşecek bu büyük organizasyona tüm sporseverleri davet eden Büyükkılıç, “Herkesi bu heyecanı paylaşmaya davet ediyorum. Hem ülkemizi hem de şehrimizi tanıtacak bu etkinlik, Kayseri’nin dünya çapındaki yerini pekiştirecek” dedi.