2024’te döner sektöründe faaliyet gösteren markalara yatırımcıların franchise başvuruları arttı. Sektöre rağbetin arttığını belirten Maydonoz Döner Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Şeyhin, markanın 2024 Aralık ayı itibarıyla 390 şube ile ’en çok şubesi olan döner zinciri’ olduğunu duyurdu.

Yemek şirketlerinin yıl sonu verilerinde en çok sipariş verilen yemeğin tavuk döner olduğunu açıklamalarının ardından gözler zincir döner sektörüne çevrildi. 2024 yılında zincir döner sektörü, dikkat çekici bir büyüme ile hem yeni oyunculara hem de sektörel liderlere fırsatlar sundu.

Bir lokasyon analizi firmasının yaptığı araştırmaya göre, 2024 yılının Ocak ayında Türkiye genelinde toplam 1.541 zincir döner şubesi bulunuyor. Yıl içerisinde yatırımcılar sektördeki büyümeyi göz önünde bulundurarak döner sektörüne önemli yatırımlar yaptı. Aralık 2024 itibarıyla Türkiye genelindeki zincir döner şubelerinin toplam sayısı yüzde yüzde 21,80 oranında artarak 1.877’ye ulaştı. Bu verilerin ardından Türkiye’de en çok şubesi bulunan marka da belli oldu. Buna göre; Maydonoz Döner 2024 Aralık ayı itibarıyla 390 şube ile en çok şubesi olan döner zinciri markası oldu.

"Titizlikle oluşturulmuş bir büyüme stratejimiz var"

Maydonoz Döner Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Şeyhin konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Maydonoz Döner’in 2024 yılı boyunca sergilediği performans, titizlikle oluşturulmuş bir büyüme stratejisine dayanıyor. Döner çeşitlerindeki kalite standardı, modern mağaza konseptleri ve müşteri deneyimine verilen önem, Maydonoz Döner’in hem mevcut müşterilerinin sadakatini artırdı hem de yeni müşteriler kazanmasını sağladı. Özellikle dijitalleşme ve online sipariş sistemlerinin entegrasyonu, firmanın pazar erişimini genişletmesine katkı sundu."

"Yurtdışında şimdilik 13 şube"

Ömer Şeyhin, markanın sadece Türkiye’den değil dünyanın bir çok noktasından da ilgi gördüğünü belirterek, "2024’te müthiş bir büyüme ivmesi yakaladık. Franchise başvuru sayımız 2023 yılına oranla 3 kat arttı. Türkiye’deki büyümenin yanı sıra Almanya’da 6, Hollanda’da 2, Azerbaycan’da 2 ve Gürcistan’da 3 adet olmak üzere toplamda 13 şube ile yurtdışında da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kısa sürede yeni ülkelerde de operasyonlarımızı başlatacağız" diye konuştu.