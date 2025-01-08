Geçtiğimiz sene Kartepe Teleferik ve Şehir Hastanesi Tramvay Hattı’nı faaliyete alan Büyükşehir, Alikahya Stadyum Tramvay Hattı’nın yapımına devam ettiği süreçte 10 tramvay aracı alımı da gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında raylı sistemlerde önemli projelere imza attı. Kocaeli’nin hayali Kartepe Teleferik projesini hayata geçiren Büyükşehir, aynı dönemde Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı’nı da faaliyete aldı. Alikahya Stadyum Tramvay Hattı’nın da yapımına başlayan Büyükşehir, 10 tramvay aracı alarak filosunu genişletti.

Türkiye’nin en çevreci teleferik projesi olarak anılıyor

İlk sürüş programı 9 Mart 2024’te gerçekleştirilen Kartepe Teleferik Hattı, gidiş dönüş toplam 9 bin 736 metre uzunluğunda. Proje kapsamında, yükseklikleri 32 ila 45 metre arasında değişen 16 direk kullanıldı. Bu yönüyle Türkiye’de en yüksek direklere sahip teleferik hattı olma özelliğini taşıyor. Türkiye’deki diğer teleferik projelerinin aksine Kartepe Teleferiği’nde 10’ar kişilik 72 kabin bulunuyor. Derbent ile Kuzuyayla arasında yolculuk boyunca ağaçların arasından değil üzerinden geçiliyor, bu yönüyle de Türkiye’nin en çevreci teleferik projesi olarak anılıyor. Kartepe’yi sadece kış aylarında değil yılın 365 günü turizmin merkezi konumuna getirmesi planlanan projede teleferikle birlikte başlayan Kuzuyayla tesisleri bu dönemde tamamlandı.

6 katlı otopark projesi

Öte yandan, Derbent istasyonunun yanında 22 bin 338 metrekare alana teleferikle seyahat etmeye gelenler için katlı otopark inşa ediliyor. Otopark; 36 engelli araç, 54 elektrikli araç park yeri olmak üzere toplam 598 araç kapasiteli olacak. 6 katlı olarak projelendirilen otoparkta 3 de yaya asansörü yer alacak. Ayrıca Derbent istasyonunun hemen yanına 54 küçük araçlık, 16 büyük araçlık otopark inşa edilecek.

17 Mart 2024 tarihi itibarıyla açılışı gerçekleşen Şehir Hastanesi Tramvay Hattı ise vatandaşların Şehir Hastanesi’ne güvenli ve hızlı ulaşımını sağlıyor. Akçaray’ın T2 olarak adlandırılan 3,1 kiometre uzunluğundaki tramvay hattında Kanal Boyu, Turan Güneş, Başaran, Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Şehir Hastanesi olmak üzere 5 istasyon bulunuyor.

Büyükşehir, Alikahya Stadyum Tramvay Hattı projesine 2024 yılı içerisinde başladı. Toplam uzunluğu 3,8 kilometre olan Alikahya Stadyum Tramvay Hattı projesinde altyapı tamamlandı. Projede rayların kaynakları yapılmaya başlandı. 3,8 kilometre uzunluğunda olacak hat 6 duraktan oluşacak. Hattın birinci durağı Fener Sokak ile Sultan Murat Caddesinin kesiştiği noktada, ikinci durağı Fatma Seher Hanım Sokağın İbni Sina Sokak ile kesiştiği yerde, üçüncü durağı Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde Fenerli Sokak ile kesiştiği yerde, dördüncü durak Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde Nar Çiçeği Sokak ile kesiştiği yerde, beşinci durak Bağımsızlık Caddesi üzerinde Yunus Emre Sokak kesişiminde, altıncı durak Bağımsızlık Caddesi’nin sonunda olacak.

10 tramvay aracı alındı

Diğer yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 tramvay aracı alımı da bu dönemde gerçekleştirildi. Araçlardan 5’i teslim edilirken, 5’i de 2025 yılı içerisinde filoya dahil olacak. 33 metre olacak olan modern tramvaylarda 298 yolcu kapasitesi bulunuyor. Oturan yolcu sayısı 66 iken ayakta yolcu sayısı ise 232 olacak. Son teknolojiye uygun olarak tasarlanan araçların yapısı bakım onarım giderlerini en aza indiren şekilde üretilecek.