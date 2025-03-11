2022 Yılı E-Twinning Kalite Etiketleri, Zonguldak İl Millî Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen törenle sahiplerine ulaştırıldı.

Gerçekleştirilen törene; Zonguldak Valisi’nin eşi Güney Hacıbektaşoğlu, İl Millî Eğitim Müdürü Osman Bozkan, Müdür Yardımcıları Cemile Gül ve Adem Gülşen ile Merkez, Kozlu, Kilimli, Çaycuma, Devrek ve Gökçebey ilçelerinden kalite etiketi almaya hak kazanan öğretmenler katıldı.

Törende öğretmenlere E-Twinning projelerindeki başarılarından dolayı kalite etiketleri takdim edildi.