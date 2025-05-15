Samsun’da hırsızlık ve gasp suçlarından 20 yıl cezaevinde kalan ve yaklaşık bir yıl önce tahliye edilen şahıs, yeniden işlediği hırsızlık suçları sonrası polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 2024 ve 2025 yıllarında İlkadım ilçesinde gerçekleşen dört farklı açıktan hırsızlık olayını aydınlattı. Olaylar arasında 23 Temmuz 2024’te bir binadan yaklaşık 20 bin TL değerinde bisiklet çalınması, 13 Eylül 2024’te yaklaşık 10 bin TL değerinde inşaat malzemelerinin çalınması, 26 Nisan 2025’te bir binadan 10 bin TL değerinde inşaat malzemesi ve 9 Mayıs 2025’te bir apartmandan 7 bin TL değerinde odun kesme makinesi ile pazar arabası çalınması bulunuyor.

Toplamda 6 suç kaydı bulunan M.B.’nin, daha önce gasp ve hırsızlık suçlarından dolayı 20 yıl cezaevinde kaldığı, tahliyesinin üzerinden bir yıl geçtiği öğrenildi. Gözaltına alınan M.B., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. M.B., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.