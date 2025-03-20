Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan ASEM Mobilyacılar Çarşısı içerisindeki 3 katlı çocuk oyun alanında yangın çıktı. 20 milyon liralık yatırımın bir gecede küle dönüştüğünü aktaran işletme müdürü Dilek Eker, "Bir senelik emeklerimiz çöp oldu" dedi.

Yangın, sabah saatlerinde İstiklal Mahallesi ASEM Mobilyacılar Çarşısı içerisinde bulunan 3 katlı çocuk oyun alanında meydana geldi. İşletmede henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının haber verilmesi üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na ekipler sevk edildi. 7 araç ve 21 personel ile bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışması neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin sardığı işletmede yaklaşık 20 milyonluk zarar meydana geldi. Ekipler konuya ilişkin inceleme başlattı.

"20 milyon yatırımımız bir gecede kül oldu"

Oyun alanının kullanılamaz hale geldiği yangını haber alarak Bursa’dan bölgeye gelen işletme müdürü Dilek Eker, "Saat 05.00’da haberimiz oldu ve Bursa’dan kalkıp geldik. İtfaiye ekipleriyle görüştüğümüzde elektrikten kaynaklı olabileceğini söylediler, rapor sonrasında her şey netlik kazanacak. İki kat kül olmuş durumda alt kat, üst katlara göre daha iyi. En kısa zamanda tadilatına başlayacağız. Burası bir oyun alanı kum havuzu, kaydırak gibi alanlarımız vardı. Biz buraya 20 milyon yatırım yaparak açtık ve oyuncaklar da dahil bir 20 milyon daha harcamak zorunda kalabiliriz. 20 milyonluk yatırım bir gecede kül oldu. İçeriye girip tüm alanı gezdik, bir senedir burada tüm kadromuzla çok emek harcadık ve tüm emeklerimiz bir gecede çöp oldu" diye konuştu.