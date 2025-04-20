Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesince, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 105. yıldönümü kapsamında düzenlenen ‘2. Uluslararası Mersin Çocuk Festivali’, Özgecan Aslan Barış Meydanında ilk gün etkinlikleriyle başladı.

Büyükşehir Belediyesi, 19-23 Nisan tarihleri arasında ‘2. Uluslararası Mersin Çocuk Festivali’ kapsamında kentin birçok noktasında sanatsal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yaparak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu tüm Mersin’e yayacak. Yıl içinde hayata geçirdiği projelerle çocukların dünyasına önemli katkılar sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 105. yıldönümü dolayısıyla da birçok aktiviteyi hayata geçirerek, bu önemli güne renk katacak olan dans topluluklarının üyelerini konuk edecek. Mersin’de konuk olan yabancı grupların tercümanlık ve mihmandarlık görevini ise belediye bünyesinde faaliyet gösteren ‘Hello Mersin’ kulübü üyeleri yapacak.

Kentin her köşesindeki festival etkinlikleriyle 5 gün boyunca 23 Nisan coşkusu yaşanacak

20 Nisan’da, Sayapark’ın da aralarında olduğu bir çok AVM’de, yurt içi ve yurt dışından Mersin’e gelen dans topluluklarının lansman gösterileri gerçekleşecek. Bu yıl festivale katılan yabancı dans toplulukları İran, Polonya, Kuzey Makedonya, KKTC, Kazakistan, Arnavutluk, Almanya, Rusya Federasyonu, Gürcistan ve Kosova ve yurt içinden gelen dans toplulukları Edirne, Adıyaman, Konya, Adana ve Ankara’dan oluşuyor. Mersin İdman Yurdu Meydanında Kent Orkestrası’nın vereceği konser ve saat 18.00’de Türk Yıldızları’nın yapacağı gösterinin ardından Özgecan Aslan Barış Meydanında gerçekleşecek olan Stage Müzik konseri ile ikinci gün etkinlikleri sona erecek.

21 Nisan’da Özgecan Aslan Barış Meydanında 17.00’de sahnelenecek ‘İki Bavul Dolusu’ adlı çocuk oyununun ardından, saat 18.00’de Özgecan Aslan Barış Meydanında son bulacak kortej yürüyüşü yapılacak ve burada Kent Orkestrasının konseri gerçekleşecek.

Özgecan Aslan Barış Meydanında Ece Seçkin konseri

22 Nisan’da yerli ve yabancı halk dansları toplulukları eş zamanlı olarak Silifke, Tarsus, Gülnar, Mut, Aydıncık, Bozyazı, Erdemli ve Anamur’da gösterilerini sunacak. Aynı gün Özgecan Aslan Barış Meydanında ise ‘Abur ile Cubur’adlı tiyatro oyunu, Mc ve Dj performans ile Ece Seçkin Konseri gerçekleşecek.

Festivalin son günü olan 23 Nisan’da ise Özgecan Aslan Barış Meydanı; Dj performansına ve tüm misafir ekiplerin gala gösterisine ev sahipliği yapacak. Aynı gün Tarsus Kültür Parkta ise Kent Orkestrasının vereceği konser ile Mersin Büyükşehir Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 105. yıldönümü kapsamında düzenlediği ‘2. Uluslararası Mersin Çocuk Festivali’ sona erecek.