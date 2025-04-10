Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı, Valilik Toplantı Salonu’nda Vali Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Ayrıca, 2024 yılı faaliyet raporu değerlendirildi ve kurul üyeleriyle paylaşıldı. Toplantıya; Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar ve 2. OSB Bölge Müdürü Fırat Karakaya katıldı.