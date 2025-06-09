Antalya-Kemer karayolunda motosikletin ’girilmez’ levhası olmasına rağmen sağ şeritten sol şeride dönmek isteyen otomobile hızla çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 gençten biri memleketi Isparta’da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, geçtiğimiz gün saat 13.30 sıralarında Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Kemer yola üzerinde bulunan ikinci tünel girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sümeyye A. idaresindeki otomobil ’girilmez’ levhası olmasına rağmen sağ şeritten sol şeride dönmek istedi. 32 AEY 140 plakalı motosiklet sürücüsü Mustafa Karakoç (20) otomobili geç fark edince araca çarparak savruldu. Yola savrulan motosiklete ve yaralılara çarpmak istemeyen ve üzerinde 2 kişi bulunan Ö.D. idaresindeki motosiklette kontrolden çıkıp devrildi.

Kazada 32 AEY 140 plakalı motosiklet sürücüsü Mustafa Karakoç (20) ve aynı motosiklette yolcu olarak bulunan Aden Nisa Bağcı (21) olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer motosiklette bulunan Ö.D. (20) ve E.E. (18) ile otomobilde bulunan S.A. (33) ve S.A. (23) yaralandı.

Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaşarak uyardı

Kazanın ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kazaya ait güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hebasından paylaşarak sürücüleri uyardı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Kurban Bayramı’nın 3. günü (bugün) 2 ocağa daha maalesef ateş düştü. Otomobil, Antalya istikametinden Kemer’e seyir halindeyken girilmez levhası olmasına rağmen sağ şeritten sol şeride dönmek istedi. Hatalı dönüş ihlaline hız ihlali de eklenince üzücü bir kaza meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü M.K. (20) ve yolcu konumundaki A.N.B. (21) olay yerinde maalesef hayatını kaybetti. Meydana gelen kazada otomobil ve diğer motosiklette bunulan 4 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Her zaman ifade ettiğimiz gibi... Yollar bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" dedi.

Kazada hayatını kaybeden genç gözyaşlarıyla toprağa verildi

Cenazesi Antalya’da hastane morguna kaldırılan Mustafa Karakoç’un cenazesi, sabah saatlerinde memleketi Isparta’ya getirildi. Gülistan Mahallesi’ndeki Gülistan Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Karakoç, merkez Asri Mezarlık’ta gözyaşlarıyla toprağa verildi. Öte yandan Karakoç’un arkadaşları da tabutu başında gözyaşlarına hakim olamadı