İzmir Bornova Belediyesi’nin 19 Mayıs’a özel düzenlediği Gençlik Festivali, Küçükpark Meydanı’nda Grup Bournabat konseriyle başladı. Gençlerin sağlık taramaları ve spor etkinliklerine katıldığı festival, 16 Mayıs’ta Grup Seksendört konseriyle Cumhuriyet Meydanı’nda sona erecek. Başkan Ömer Eşki, Bornova’nın gençlerin özgürce var olabileceği bir kent olacağını vurguladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel olarak düzenlenen Gençlik Festivali, Küçükpark Meydanı’nda coşkuyla başladı. Büyük ilgi gören festivalin ilk gününde sahne alan Bornova Belediyesi’nin müzik eğitmenlerinden oluşan Grup Bournabat, dinleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Sağlık ve spor bir arada

Festival kapsamında yalnızca müzik değil, sağlıklı yaşam temalı etkinlikler de gençlerin ilgisini çekti. Küçükpark’ta kurulan “Sağlıklı Genç, Sağlıklı Gelecek” standında şeker ve tansiyon ölçümleri yapıldı, gençler HPV virüsü hakkında bilgilendirildi. Ayrıca masabaşı egzersizleri, pilates/aerobik ve zumba etkinlikleri de yoğun katılımla gerçekleşti. Etkinliklere başta üniversite öğrencileri olmak üzere tüm Bornovalılar yoğun ilgi gösterdi.

Başkan Eşki: “Gençlik bizim umudumuz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe armağan ettiği 19 Mayıs’ı gençleriin enerjisine yakışır bir festivalle kutlayacaklarını belirterek, “Bornova, her daim gençliğin yanında olan bir kent. Çünkü biz biliyoruz ki bu ülkenin geleceği gençlerin ellerinde yükselecek. Bornova’yı gençlerin kendini ifade edebildiği, üretebildiği, özgürce eğlenebildiği bir yaşam alanı haline getirmeye kararlıyız” diye konuştu.

Konserler dört gün boyunca sürecek

13-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen festivalde gençleri müzikle dolu günler bekliyor. 14 Mayıs Çarşamba günü Grup İlyada, 15 Mayıs Perşembe günü ise Grup Zoza sahne alacak.

Festivalin büyük finali ise 16 Mayıs Cuma günü saat 21.00’de Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşecek olan Grup Seksendört konseriyle yapılacak. Konser öncesinde Küçükpark’tan başlayacak olan kortej yürüyüşü, bayram coşkusunu tüm Bornova’ya taşıyacak.