Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan, "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetleme Uygulaması" Erzincan’da 16 ekip 52 personelle gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü olmak üzere toplam 16 ekip 52 personelle gerçekleştirilen uygulamada 376 şahıs sorgulandı.

Öte yandan 23 servis aracı, 18 kahvehane, 24 büfe-iddia bayi, 32 park ve bahçe, 3 internet salonu, 1 playstation salonu kontrol edildi.