Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 15 yaşındaki çocuk, motosikletli bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı.

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Olay, 14.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolda yürüyen Muhammed B. (15) motosikletle yanına gelen bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Çocuk kolundan bıçakla yaralanırken, şüpheli ise motosikletiyle kaçtı. Yaralıya yoldan geçen polis ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheliyi arıyor.

Kaynak: İHA