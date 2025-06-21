Ticaret Bakanlığı’ndan hizmetler ihracatı bilançosunu açıkladı. Sağlık hizmeti ihracatı 2024 yılında 1,5 milyon sağlık turisti ile 3 milyar dolar gelire ulaştı.

ANKARA (İGFA) - İnsanların ekonomik ve kaliteli sağlık hizmetlerine ulaşma arayışı küresel sağlık turizmi pazarının son yıllarda tüm dünyada gelişme göstermesinde önemli rol oynadı. Ticaret Bakanlığı olarak sağlık turizmi sektörüne yönelik çalışmalarımızla ve destek programlarıyla ülkemizin sağlık turizmindeki hedef destinasyon imajını güçlendirerek, uluslararası markalarımızla Türkiye'yi dünyada lider ülke yapmayı hedefleniyor.

2012-2024 yılları arasında tedavi olmak amacıyla ülkemizi ziyaret eden sağlık turisti sayısı 6 kat artışla 1,5 milyona ulaşmıştı.

Sağlık hizmeti ihracatı 2012-2024 arasında 4 kat artışla 3 milyar dolara yükseldi.

Ticaret Bakanlığı destekleriyle hayata geçen ve sağlık turizmi sektöründeki marka olan ve bu markaya bağlı tanıtım stratejimizin görünür yüzü olan “Heal in Türkiye” (healinturkiye.gov.tr) web portalında, günümüz itibariyle sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren 221 kurum yer almakta ve portalda yer almak için yapılan başvurular her geçen gün artarak devam ediyor.

​SAĞLIK TURİZMİNDE YENİ BİR TEŞVİK: İLAVE 10 PUAN

Bu çerçevede, “Heal in Türkiye” portalına üye kuruluşlarımıza, 1 Haziran 2025 tarihinden itibaren 5448 Sayılı Karar kapsamında yapacakları reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde ilave 10 puan destek sağlanacaktır. Dolayısıyla, anılan portala üye sağlık kuruluşlarımız ve aracı kuruluşlarımız, söz konusu destek kapsamında hedef ülkeler haricindeki ülkelere yönelik yapacakları faaliyetlerde destekten %60 yerine %70, hedef ülkelere yönelik faaliyetleri için ise destekten %70 yerine %80 oranında faydalanabilecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından sağlık turizmi sektörüne yönelik olarak uygulanan destek programları kapsamında, 2012-2024 yılları arasında 12 yıllık dönemde 1701 firma desteklerden yararlanmıştı.

Diğer taraftan, ülkemizden küresel markalar oluşturma ve bu markaları dünyaca bilinir hale getirerek güçlü bir Türk malı ve hizmeti imajı yaratılmasını amaçlayan destek programı olan Markalaşma ve TURQUALITY® Programı kapsamında hali hazırda toplam 15 adet sağlık turizmi sektörü markası destekleniyor. Bunun yanında, 2024 yılında sağlık turizmine yönelik 213 fuar Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen, işbirliği kuruluşları tarafından geçtiğimiz yıl düzenlenen 15 sektörel alım ve ticaret heyeti programı desteklenirken sağlık turizmi sektöründe halihazırda 5 adet Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması (HİSER) projesi sürdürülüyor.

Çalışmalar neticesinde, ülkemiz, medikal turist tercihlerine oldukça pozitif bir katkı sağlayan Joint Commission International (JCI) akreditasyonuna sahip 42 adet sağlık kuruluşu ile bu alanda tüm ülkeler arasında 6. sırada yer alıyor.