Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Erzincan Valiliği öncülüğünde hayırseverlerin katkılarıyla kurulan Ali Fahri ve Gülseren Akkaya ile Galip Çevik isimlerini taşıyan kütüphaneleri ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Mumcu, "Gençlerimiz daha çok kitap okuyacak, daha sosyalleşecek ve güzel imkânlar bulacak." dedi.

Erzincan’da inşa edilen Ali Fahri, Gülseren Akkaya ile Galip Çevik isimlerini taşıyan kütüphanelerin açılışı gerçekleştirildi.

Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu yaptığı konuşmada, insanın kendi memleketinde böyle yatırımlar yapmasının önemli olduğunu söyledi.

Bu tarz güzel projelerin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Mumcu, şunları kaydetti:

"İnsanların kendi şehirlerine, kendi memleketlerine bu tarz yardımları yapmaları, bu tarz hayırları yapmaları çok mutlu. Başta annem olmak üzere, yapmış olduğumuz bu cep kütüphane kafeler inşallah çoğalarak devam edecek. Her mahallemizde küçük küçük kütüphanelerimiz olacak. Erzincan’daki bu alışkanlığı ortaya çıkaracağız. Gençlerimiz daha çok kitap okuyacak, daha sosyalleşecek ve güzel imkanlar bulacak."

Açılış töreninde konuşan Vali Hamza Aydoğdu ise, "Kitaplar, insanlığın bilgi birikiminin en kıymetli hazineleridir. Her bir kitap, bir insanın, bir toplumun, hatta bir medeniyetin öyküsünü anlatır. Kütüphaneler ise bu hazinelerin saklandığı, korunduğu ve nesilden nesile aktarıldığı kutsal mekânlardır. Bugün, kütüphanelerin açılışıyla, Erzincan’ımıza yeni bir bilgi ve kültür merkezleri kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, siyasi parti temsilcileri ve hayırseverler katıldı.