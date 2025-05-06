14’ncü Kertil Tekke Hıdırellez Şenliği Veliahmet Mahallesi Muhtarı Bülent Tuncel ve Hacıhızır Mahallesi Muhtarı Lütfi Bodur’un ev sahipliğinde geniş katılımla gerçekleştirildiKOCAELİ (İGFA) - 14’ncü Kertil Tekke Hıdırellez Şenliği tarihi Kertil Tekke Meydanında yapıldı. Yoğun katılımın olduğu programda Kent Orkestrası konser verirken vatandaşlar ve protokol üyeleri pişmaniye çekti. Ardından da yakılan Hıdırellez ateşinin üzerinden atlayan katılımcılar baharın gelişini coşkuyla kutladılar.

YOĞUN KATILIM

Programa İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Ayşe Fatmagül Terzi, İzmit Belediyesi Kültür ve Sanat Komisyonu Başkanı Erdem Arcan, İzmit Belediyesi Dernekler Masası Sorumlusu Eray Bodur, İzmit Belediyesi Danışmanı Hakan Yalçın, birim müdürleri, Erenler Mahalle Muhtarı İhsan Sarı, Cedit Mahalle Muhtarı Nabi Keskin, Topçular Mahalle Muhtarı Nazhanım Yazar ve Balkan Derneklerinin temsilcileri katıldı.

KERTİL TEKKE HIDIRELLEZ ŞENLİĞİNİN MARKA TESCİLİNİ ALALIM

Etkinlikte konuşan İzmit Belediyesi Kültür ve Sanat Komisyonu Başkanı Erdem Arcan Başkan Hürriyet’in selamlarını ileterek konuşmasına başlayarak şu ifadeleri kullandı; “Hacıhızır ve Veliahmet Mahallemizin muhtarları Kertil Tekke Hıdırellez Şenlikleri’nin 14’üncüsünü düzenliyorlar. Önümüzdeki yıl marka tescilli bir Kertil Tekke Hıdırellez Şenliği yaşamak için bunu marka tesciline dönüştürelim.

BU KADİM GELENEĞİ YAŞATMALIYIZ

Kertil Tekke Meydanında sadece baharın gelişini değil; aynı zamanda dostluğun, kardeşliğin ve paylaşmanın güzelliğini de kutluyoruz. Bu kadim geleneği yaşatmak, çocuklarımıza tanıtmak ve bu kentte birlikte yaşamanın ne kadar güzel olduğunu bu şenlik bize hatırlatıyor. Bu coşku, bu birliktelik bize güç veriyor. Hıdırellezin ruhu; barışı, vicdanı ve adaleti çağırır. Hak, hukuk ve adalete ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde; siyasi kimliklerimiz farklı da olsa; ortak geleceğimiz bu topraklarda.

KAPANCA SOKAK FESTİVALİNE DAVET ETTİ

Birbirimizi anlamak, saygı duymak ve samimiyetle kucaklaşmaya bu günlerde gerçekten ihtiyacımız var. İzmit’te her şeyin daha güzel olacağına yürekten inanıyoruz. Bahar gibi umutlu, sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. 14’ncüsünü kutladığımız Kertil Tekke Hıdırellez Şenlikleri’nin daha nice yıllara ulaşmasını istiyoruz. 16-17-18-19 mayıs Uluslararası 2. Kapanca Sokak Festivali’ne gideceğiz. Tüm vatandaşlarımızı o güzel coşkuya davet ediyoruz. Hıdırellez şenliklerimiz kutlu olsun, ülkemize barış ve huzur getirsin.”

İZMİT BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Veliahmet Mahalle Muhtarı Bülent Tuncel programda yaptığı konuşmada, “Baharın müjdeleyicisi olan Hıdırellez şenliklerinin bu sene 14’ncüsünü yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu bağlamda bizlere hiçbir zaman desteğini esirgemeyen İzmit Belediye Başkanı Sayın Fatma Kaplan Hürriyet hanımefendiye, Veli Ahmet ve Hacı Hızır mahallesi sakinlerime teşekkürlerimi bir borç bilirim” dedi.

ŞENLİKLERİMİZ ARTIK BİR MARKA OLMUŞTUR

Hacıhızır Mahalle Muhtarı Lütfü Bodur konuşmasında, “14’ncüsünü kutladığımız Kertil Tekke Hıdırellez Şenlikleri artık bir marka olmuştur. Bahara merhaba dediğimiz bugün, Hızır Aleyhisselam ve İlyas Peygamberin buluştuğu gün olarak kabul ediliyor. Hıdırellez inşallah bolluk, bereket, huzur ve adalet getirsin” ifadelerini kullandı.